В США одобрили применение третьей дозы вакцин от COVID для взрослых

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение бустерной (дополнительной) дозы вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna для всего взрослого населения. Об этом говорится на сайтах обеих компаний.

Дополнительную дозу вакцин смогут получить те, кто прошел полный курс вакцинации одним из одобренных FDA препаратов, через шесть месяцев после последней прививки. Желающим привиться бустерной дозой должно исполниться 18 лет.

В середине августа управление разрешило применять бустерную вакцинацию Moderna и Pfizer/BioNTech только для тех пациентов, у которых ослаблен иммунитет.

При этом специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также посоветовали в третий раз прививать от коронавируса людей с иммунодефицитом, так как для них сохраняется риск переболеть COVID-19 в тяжелой форме. Кроме того, пройти дополнительную вакцинацию в ВОЗ рекомендовали людям старше 60 лет. В организации пояснили, что, по данным исследований, в организмах людей старшего возраста вакцины «со временем работают хуже».

Беспокойство о том, что эффективность первоначальных прививок может снизиться по мере наступления холодов, так как все больше людей будут собираться в помещении, подтолкнуло к более широкому использованию бустерных прививок, отмечает Bloomberg. Данные, опубликованные в журнале Science, свидетельствуют о том, что эффективность всех трех разрешенных в США вакцин снизилась. Эффективность вакцины Pfizer снизилась с 86% до 43% с февраля по октябрь этого года, Moderna — с 89% до 58%, а Johnson & Johnson — с 86% до 13%. Однако, по словам ученых, вакцины по-прежнему обеспечивают высокий уровень защиты от госпитализации и смерти.