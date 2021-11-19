Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после того, как ему под анестезией сделали колоноскопию, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

На время плановой процедуры президентские полномочия, в соответствии с конституцией, были переданы вице-президенту Камале Харрис.

«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (по местному времени — ред.) сегодняшнего утра. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям», — написала Псаки в Twitter.