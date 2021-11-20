В Украине за сутки 664 умерших от Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 18 250 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 21 979 человек, 664 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«Зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1463, медработников — 380); 311 316 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 98794 человека полностью иммунизированы — 212 522 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 594 человека; летальных исходов — 664; выздоровели — 21 979 человек», — говорится в сообщении.
Днем ранее, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 322 308 человек; выздоровело — 2 748 500 человек; летальных исходов — 80 895.
С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу — 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 661 304 человека. В общей сложности проведено 22 417 288 прививок.
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