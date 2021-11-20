В Киеве днем ожидается сильный ветер

В столице днем в субботу, 20 ноября, ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

«По информации Укргидрометцентра, 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (I уровень опасности, желтый)», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.