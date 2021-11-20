В РФ второй день подряд рекордные 1254 смерти от коронавируса

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 1254 человека, сообщил местный оперативный штаб.

В прошлый раз такое число смертей зарегистрировали накануне, 19 ноября. Это максимум с начала пандемии.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 120, до 9 294 188.