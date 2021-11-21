В Украине за сутки 377 умерших от коронавируса

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 10 635 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 14 450 человек, 377 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 20 ноября в Украине: зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 894, медработников — 99); 152 321 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 49 760 человек полностью иммунизированы — 102 561 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 4 048 человек; летальных исходов — 377; поправилось — 14 450 человек», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 332 943 человека; выздоровело — 2 762 950 человек; летальных исходов — 81 272.

С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу — 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 763 865 человек. В общей сложности проведено 22 569 609 прививок.