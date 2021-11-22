На возможной встрече Путина и Байдена обсудят Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет обсуждаться и Украина.

«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», — сказал Лавров на пресс-конференции.

МИД РФ занимается подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.