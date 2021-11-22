Власти отмечают положительную тенденцию к уменьшению количества новых случаев COVID-19

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
«По информации Министерства здравоохранения, в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных. За прошедшую неделю были госпитализированы 24 419 человек, в то время как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи человек. Кроме того, впервые за последние 14 недель количество летальных исходов уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей», — указывается в сообщении.
Отмечается, что премьер во время совещания поднял вопрос обеспеченности регионов необходимыми препаратами для лечения COVID-19.
«Необходимо детально изучить ситуацию по каждому заведению и перераспределить препараты там, где это необходимо», — заявил он.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что по индикаторам Львовская и Луганская область уже выходят из «красного» уровня эпидемической опасности.
По итогам совещания была дана задача соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016