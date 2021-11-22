Власти отмечают положительную тенденцию к уменьшению количества новых случаев COVID-19

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«По информации Министерства здравоохранения, в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных. За прошедшую неделю были госпитализированы 24 419 человек, в то время как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи человек. Кроме того, впервые за последние 14 недель количество летальных исходов уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей», — указывается в сообщении.

Отмечается, что премьер во время совещания поднял вопрос обеспеченности регионов необходимыми препаратами для лечения COVID-19.

«Необходимо детально изучить ситуацию по каждому заведению и перераспределить препараты там, где это необходимо», — заявил он.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что по индикаторам Львовская и Луганская область уже выходят из «красного» уровня эпидемической опасности.

По итогам совещания была дана задача соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.