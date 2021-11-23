В Минздраве заметили ускорение спада нынешней волны COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил об ускорении спада нынешней волны COVID-19.

«Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: −20% и −19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных исходов также демонстрирует первые признаки начала спада: −3% за последнюю неделю»,- сказал он на брифинге во вторник.

Ляшко также отметил «начало разгрузки медицинской системы».

«Резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33,5 тыс.», — сказал он.

Вместе с тем Ляшко подчеркнул необходимость сохранения высоких темпов вакцинации.

«Украина приближается к целям Всемирной организации здравоохранения по вакцинации — 40% взрослого населения к концу 2021 года», — сказал он.

По словам министра, Украина продолжает сохранять темпы вакцинации на уровне около 250 тыс. прививок в среднем за сутки. Уже 10 млн украинцев сделали полный курс прививки.