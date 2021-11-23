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Financial Times: Путин недоволен уголовными обвинениями, выдвинутыми украинскими властями против Виктора Медведчука

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Financial Times: Путин недоволен уголовными обвинениями, выдвинутыми украинскими властями против Виктора Медведчука

Президент Российской Федерации Владимир Путин недоволен уголовными обвинениями, выдвинутыми в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет Financial Times.

«Россия жаловалась на уголовные обвинения, выдвинутые украинскими властями в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука», — указано в публикации.

Также издание отмечает, что глава российского государства выразил протест против приобретения Украиной беспилотников Bayraktar у Турции, которые нанесли удары в зонах конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала «Перший Незалежний» Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала медиахолдингу «Новости». Заявление Любицкого не соответствует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала «Перший Незалежний».

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

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Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 115 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Владимир Путин, Виктор Медведчук
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