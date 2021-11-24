В Украине за сутки еще 595 умерших от Сovid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 14 325 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 29 044 человека, 595 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«Более 13 млн. человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19! Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделано более 23 млн прививок. За сутки 23 ноября в Украине: зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 183, медработников — 287); 286 121 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы — 199 822 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 4 077 человек; летальных исходов — 595; поправилось — 29 044 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 23 ноября сообщалось о 12 729 новых случаях заболевания СOVID-19, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 367 461 человек; выздоровело — 2 825 641 человек; летальных исходов — 82 913.
С начала вакцинальной кампании привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу — 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 225 182 человека. В общей сложности проведено 23 225 814 прививок.
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