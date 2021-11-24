iPhone 13: долгожданная новинка 2021 года

Из года в год фанаты компании Apple с нетерпением ждут выхода нового смартфона. Ведь так интересно, как разработчики техники усовершенствовали модель в этот раз. Чем же удивил Айфон 13, стоил ли он таких долгих ожиданий или может лучше обратить внимание на гаджеты компании предыдущих лет? Давайте разберемся подробнее.
Если говорить о внешнем перевоплощении айфон 13, то заметных изменений у него нет. На первый взгляд все такая же плавность линии, похожие размеры, но разница все таки присутствует:
Без внимания не осталась и упаковка техники, о чем многие толкуют уже не первый месяц. Компания отказывается от использования пластика, что является очень экологичным решением.
Многие блогеры и SMM-специалисты выбирают для работы именно телефоны марки Apple. И это неудивительно, ведь эти телефоны делают очень качественные видео и фото! Особенно внимание в модели 13 поколения заслуживает именно видео. В гаджет этого года добавлен режим “киноэффект”, с помощью которого можно фокусироваться на переднем объекте и замыливать все, что находится сзади. Также этот режим сам “понимает” когда нужно сменить фокус (хотя доступен и ручной режим такой съемки). Если говорить о модели Pro Max, то на ней можно вести видеосъемки в макрорежиме.
В IPhone 13 компания сделали очень большой акцент на камерах. Использовав диагональное расположение в данном гаджете получилось расположить две широкоугольные камеры. Это в свою очередь помогло расширить угол обзора – фотографии стали еще более детализированными. Любителям активного отдыха понравится возможность делать фото хорошего качества в движении.
Если говорить о дисплее, то в этой версии айфона используется технология LTPO, которая помогает оценить детализацию самых качественных видео. Частота обновления – 120 Гц. И что примечательно, потребление энергии при этом стало намного меньше.
Что касается процессора, то в этом поколении это исключительно A15 Bionic для всех моделей. Так что телефоны стали еще более производительными. Больше стал и объем памяти: операционная – 8 Гб, встроенная – от 128 Гб до 1 Тб. Согласитесь, показатели впечатляют.
Так что если вы задумывались над тем, нужен ли вам айфон 13, однозначно да. Он подойдет как для ежедневного пользования, так и для путешествий/отдыха и выполнения рабочих задач.
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