iPhone 13: долгожданная новинка 2021 года

Из года в год фанаты компании Apple с нетерпением ждут выхода нового смартфона. Ведь так интересно, как разработчики техники усовершенствовали модель в этот раз. Чем же удивил Айфон 13, стоил ли он таких долгих ожиданий или может лучше обратить внимание на гаджеты компании предыдущих лет? Давайте разберемся подробнее.

Как изменился его внешний вид?

Если говорить о внешнем перевоплощении айфон 13, то заметных изменений у него нет. На первый взгляд все такая же плавность линии, похожие размеры, но разница все таки присутствует:

телефон движется к безрамочности экрана – челка на этой модели стала меньше на 20%, что естественно увеличивает полезные габариты экрана;

появились новые расцветки – можно купить гаджет в розовом цвете, а более продвинутый Pro Max доступен к покупке в нежно-голубом;

айфон увеличился в толщину – добавилось 1, 6 мм, что произошло из-за использования аккумулятора с большей емкостью (теперь телефон сможет работать намного дольше, чем его предшественник).

Без внимания не осталась и упаковка техники, о чем многие толкуют уже не первый месяц. Компания отказывается от использования пластика, что является очень экологичным решением.

Что насчет фото- и видеосъемки?

Многие блогеры и SMM-специалисты выбирают для работы именно телефоны марки Apple. И это неудивительно, ведь эти телефоны делают очень качественные видео и фото! Особенно внимание в модели 13 поколения заслуживает именно видео. В гаджет этого года добавлен режим “киноэффект”, с помощью которого можно фокусироваться на переднем объекте и замыливать все, что находится сзади. Также этот режим сам “понимает” когда нужно сменить фокус (хотя доступен и ручной режим такой съемки). Если говорить о модели Pro Max, то на ней можно вести видеосъемки в макрорежиме.

В IPhone 13 компания сделали очень большой акцент на камерах. Использовав диагональное расположение в данном гаджете получилось расположить две широкоугольные камеры. Это в свою очередь помогло расширить угол обзора – фотографии стали еще более детализированными. Любителям активного отдыха понравится возможность делать фото хорошего качества в движении.

Если говорить о дисплее, то в этой версии айфона используется технология LTPO, которая помогает оценить детализацию самых качественных видео. Частота обновления – 120 Гц. И что примечательно, потребление энергии при этом стало намного меньше.

Характеристики мощности

Что касается процессора, то в этом поколении это исключительно A15 Bionic для всех моделей. Так что телефоны стали еще более производительными. Больше стал и объем памяти: операционная – 8 Гб, встроенная – от 128 Гб до 1 Тб. Согласитесь, показатели впечатляют.

Так что если вы задумывались над тем, нужен ли вам айфон 13, однозначно да. Он подойдет как для ежедневного пользования, так и для путешествий/отдыха и выполнения рабочих задач.