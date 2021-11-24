Основные кредитные продукты для безработных соотечественников

Несколько лет назад безработному гражданину нашей страны получить кредит было попросту невозможно. Финансовые организации не выдавали им средства, так как существовала огромная вероятность того, что заемщик не вернет займ в срок. В наши дни безработные граждане могут рассчитывать на получение кредита. Конечно же, условия предоставления средств для них отличаются от условий, которые распространяются на трудоустроенных граждан.
На выдаче займов гражданам, находящимся в поиске работы, специализируются как микрофинансовые организации, так и некоторые банки. У них представлены следующие кредитные продукты:
Проще всего получить микрозайм. Заявки от клиентов рассматриваются при наличии лишь одного паспорта. Подавать их можно в режиме онлайн, исключив посещение офиса организации. Следует отметить, что микрозаймы выдаются на одинаковых условиях для трудоустроенных и безработных граждан. Но, прибегать к микрозаймам следует лишь в крайних случаях. Все дело в том, что выдаются они под высокий процент и на короткий временной отрезок. Не вернув средства в срок, можно столкнуться с крупными штрафами.
Потребительские кредиты выдаются на различные цели. Могут быть предоставлены на срок от нескольких месяцев до пяти и более лет. Для получения потребительского займа безработный заемщик должен иметь паспорт и любой второй документ, удостоверяющий личность, к примеру, водительские права или военный билет.
Постоянно иметь возможность прибегнуть к заемным деньгам дают кредитные карты. Их можно смело назвать лучшим кредитным продуктом для безработных. Во многом они обязаны этому наличию льготного периода. Составляет от одного до двух месяцев. В течение этого временного промежутка на потраченные на кредитной карте деньги проценты не начисляются.
Особые условия для данной категории граждан в основном представлены в банках. Безработные соотечественники вряд ли смогут получить крупную сумму. В редких случаях она превышает тысячу долларов или эквивалент в другой валюте. Чтобы компенсировать высокий риск невозврата кредита, банки устанавливают для граждан, находящихся в поиске рабочего места, повышенный процент. Рассмотрение заявок на кредит от них может затягиваться на срок до двух недель. При этом подать заявку удастся, лишь имея крупный перечень документов на руках.
Если же у безработного заемщика кредитная история оставляет желать лучшего, то его шансы на получение займа практически равны нулю.
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