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Украинцев ждут снег, туман и «каша» на дорогах

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Украинцев ждут снег, туман и «каша» на дорогах

В среду, 24 ноября, в Украине температура днем 1-6° тепла; на Левобережье и высокогорье около 0°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В Украине 24 ноября переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в северных, центральных областях, на Прикарпатье и Закарпатье местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в южных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; на Левобережье и высокогорье Карпат ночью 4-9° мороза, днем около 0°», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 25-26 ноября в Украине будет переменная облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе днем 26 ноября небольшой дождь. Ночью и утром в южной части и в Карпатах местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, 26 ноября в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° до 4° мороза, в восточных областях, 25 ноября и в Карпатах 2-7° мороза (26 ноября на крайнем западе и местами на юге страны 0-5° тепла); днем 1-6° тепла, в юго-западных областях, 26 ноября в Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, 4-9° тепла, на крайнем юге до 13°.

27 ноября ночью в северных, центральных областях и южной части умеренные дожди; в Карпатах дождь с мокрым снегом, днем в восточной части и на северо-западе страны небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. 28 ноября без существенных осадков, только ночью в восточных областях небольшие, днем в западных областях и южной части умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 0-6° тепла, днем 3-9°, в южной части, местами и в центральных областях 9-15° (27 ноября ночью на востоке страны 0-5° мороза, днем 2-8° тепла).

В столичном регионе 24 ноября переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, по области на дорогах местами гололедица, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью около 0°, днем 2-4° тепла; по области ночью от 1° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

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25-26 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, 26 ноября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° до 4° мороза, днем 25 ноября 1-6° тепла, 26 ноября 4-9° тепла.

27-28 ноября в Киеве без существенных осадков, ночью 27 ноября дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

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