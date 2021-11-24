Во всех регионах страны снижается количество COVID-госпитализаций

Во всех областях Украины снижается количество госпитализаций больных COVID-19.
Об этом на брифинге в среду сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Мы фиксируем спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусной болезнью в каждой области. С понедельника занятость коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше индикаторного показателя красного уровня эпидемической опасности — 65%. До этого такой показатель последний раз у нас был 30 сентября», — сказал Ляшко.
Министр добавил, что все больницы, оказывающие помощь больным COVID-19, в полном объеме обеспечены кислородом.
«В настоящее время в Украине работают 26 предприятий, которые производят ориентировочный суммарный объем кислорода для больниц в размере 436 тонн в сутки. Начиная с января 2021 года по сегодняшний день медицинскими учреждениями было использовано 2 458 700 тонн жидкого и газообразного кислорода. И это позволило обеспечить лечение 496 391 пациента», — отметил Ляшко.
Напомним, по состоянию на 24 ноября в красной зоне эпидопасности находятся столица и 18 областей. За сутки 23 ноября в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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