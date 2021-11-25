В Украине за сутки еще 628 умерших от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 16 943 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 26 811 человек, 628 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 24 ноября в Украине: зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 451, медработников — 304); 275 319 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы — 192 818 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 404 человека; летальных случаев — 628; выздоровело — 26 811 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 ноября сообщалось о 12 729 новых случаях заболевания СOVID-19, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 384 404 человека; выздоровело — 2 852 452 человека; летальных случаев — 83 541.

С начала вакцинальной кампании привито 13 083 135 человек, из них получили одну дозу — 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 418 000 человек. В общей сложности проведено 23 501 133 прививки.