Войти
Власть пообещала авиастроительной отрасли 34 млрд грн инвестиций
официально
Власть пообещала авиастроительной отрасли 34 млрд грн инвестиций
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
соседи
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В большинстве регионов страны снизилось количество новых случаев COVID-19

335
В большинстве регионов страны снизилось количество новых случаев COVID-19

Количество активных случаев заболевания коронавирусой инфекцией COVID-19 за минувшие сутки сократилось в большинстве областей Украины, а также в Киеве, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг.

Лишь в 6 из 24 областей количество болеющих возросло: Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской и Кировоградской. Больше всего в Закарпатской (244), в остальных областях менее, чем на 100.

В остальных регионах наблюдается снижение количества болеющих, наиболее стремительное во Львовской (на 2,5 тыс) и Днепропетровской (на 1,6 тыс).

В Черновицкой и Херсонской областях поставлен рекорд количества выздоровевших за сутки с начала пандемии (1 тыс 186 и 896 человек соответственно), во Львовской и Луганской – второй показатель после максимального, достигнутого днем ранее. Всего же за минувшие сутки в Украине от Covid-19 выздоровело 26 тыс 811 человек, что также является вторым показателем с начала пандемии. Рекорд был установлен днем ранее, когда за сутки выздоровело 29 тыс 44 человека.

При этом в Днепропетровской области за сутки больше всего летальных исходов болезни (71), в остальных областях меньше 50. Меньше всего умерших – в Ровенской, Черновицкой и Тернопольской областях (меньше 10 за сутки в каждой).

Читайте также: Зеленский заявил о создании национального украинского авиперевозчика

Показатели заболеваемости и смертности продолжают устойчиво снижаться, после максимальных показателей с начала пандемии, достигнутых в начале и середине месяца. За сутки Covid-19 заболели 16 тыс 943 человека (максимальный показатель в 27 тыс 377 человек был достигнут 4 ноября), скончались 628 инфицированных (после максимума в 838 умерших 16 ноября).

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 ноября 2021
Среда, 24 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016