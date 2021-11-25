Кредит, как средство от жизненных сложностей

Выгодные скидки в магазине, последний размер удобной обуви на сайте, непредвиденная поездка, день рождения лучшего друга, а денег нет. Конечно, можно и перетерпеть, обойтись, не купить пальто сейчас, а в сезон, уже дороже, не пойти на праздник друзей, а после выдумывать оправдания, отложить поездку к бабушке, жалея потом об упущенном времени. Но не лучше ли взять кредит, чтобы решить эти ситуации здесь и сейчас?
Здесь не может быть единого мнения, так как каждый человек сам решает, стоит или нет обращаться за займом. Но чтобы это решение было максимально объективным, давайте рассмотрим, на каких условиях вам, при необходимости, могут ссудить деньги. Возьмем для примера Credit Kasa, реальную микрофинансовую компанию.
Микрокредиты – это услуга, в основе которой лежит скорость и простота выдачи. А также доступность для широкого круга граждан. Оформить займ могут люди с неофициальным трудоустройством, пенсионеры, студенты, поскольку компания не требует справок о доходах, выписок из отдела кадров, залога, поручителей. Весь этап оформления заключается в подаче заявки, передаче паспортных данных и подписании электронного договора. Сделать это можно здесь: https://creditkasa.com.ua/ru/.
Могут взять кредит онлайн:
При этом официально подтверждать доход не требуется, достаточно лишь указать в анкете ваш источник прибыли, с которого вы сможете вернуть одолженные у компании средства.
Сумма к выдачи доступна любая, от 400 до 20 000 грн. Одолжить деньги можно на срок от 1 до 30 дней – заемщик сам определяет, на какой срок ему удобно оформить займ. Возврат средств возможен раньше указанной даты. Если же к окончанию заявленного срока нет возможности расплатиться по займу, оплатив проценты, клиент может и дальше пользоваться деньгами, вплоть до 300 дней.
Еще одним приятным моментом кредитования для новых клиентов Credit Kasa, что впервые берут займ, будет акционное предложение – льготная процентная ставка 0,01% в день. По-сути, сумма к возврату будет равна сумме, что вы одалживали, ведь процент минимально возможный.
Брать или не брать кредит на карту онлайн? Тут нет универсального совета. Но эта услуга уж точно не так плоха, как о ней отзываются противники. Иногда небольшая сумма может в разы упростить жизнь, ведь позволит своевременно разрешить непростую ситуацию, не допуская усугубления проблемы. Тем более, что всегда можно найти приемлемые условия кредитования.
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