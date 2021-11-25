Войти
Власть пообещала авиастроительной отрасли 34 млрд грн инвестиций
официально
Власть пообещала авиастроительной отрасли 34 млрд грн инвестиций
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
соседи
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Кредит, как средство от жизненных сложностей

119
Кредит, как средство от жизненных сложностей

Выгодные скидки в магазине, последний размер удобной обуви на сайте, непредвиденная поездка, день рождения лучшего друга, а денег нет. Конечно, можно и перетерпеть, обойтись, не купить пальто сейчас, а в сезон, уже дороже, не пойти на праздник друзей, а после выдумывать оправдания, отложить поездку к бабушке, жалея потом об упущенном времени. Но не лучше ли взять кредит, чтобы решить эти ситуации здесь и сейчас?

Здесь не может быть единого мнения, так как каждый человек сам решает, стоит или нет обращаться за займом. Но чтобы это решение было максимально объективным, давайте рассмотрим, на каких условиях вам, при необходимости, могут ссудить деньги. Возьмем для примера Credit Kasa, реальную микрофинансовую компанию.

На какие условия может рассчитывать заемщик?

Микрокредиты – это услуга, в основе которой лежит скорость и простота выдачи. А также доступность для широкого круга граждан. Оформить займ могут люди с неофициальным трудоустройством, пенсионеры, студенты, поскольку компания не требует справок о доходах, выписок из отдела кадров, залога, поручителей. Весь этап оформления заключается в подаче заявки, передаче паспортных данных и подписании электронного договора. Сделать это можно здесь: https://creditkasa.com.ua/ru/.

Могут взять кредит онлайн:

  • граждане Украины;
  • от 18 до 75 лет;
  • имеющие трудовой доход.

При этом официально подтверждать доход не требуется, достаточно лишь указать в анкете ваш источник прибыли, с которого вы сможете вернуть одолженные у компании средства.

Сумма к выдачи доступна любая, от 400 до 20 000 грн. Одолжить деньги можно на срок от 1 до 30 дней – заемщик сам определяет, на какой срок ему удобно оформить займ. Возврат средств возможен раньше указанной даты. Если же к окончанию заявленного срока нет возможности расплатиться по займу, оплатив проценты, клиент может и дальше пользоваться деньгами, вплоть до 300 дней.

Еще одним приятным моментом кредитования для новых клиентов Credit Kasa, что впервые берут займ, будет акционное предложение – льготная процентная ставка 0,01% в день. По-сути, сумма к возврату будет равна сумме, что вы одалживали, ведь процент минимально возможный.

Так стоит ли пользоваться кредитами от МФО?

Брать или не брать кредит на карту онлайн? Тут нет универсального совета. Но эта услуга уж точно не так плоха, как о ней отзываются противники. Иногда небольшая сумма может в разы упростить жизнь, ведь позволит своевременно разрешить непростую ситуацию, не допуская усугубления проблемы. Тем более, что всегда можно найти приемлемые условия кредитования.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 ноября 2021
Среда, 24 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016