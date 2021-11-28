В начале недели мокрый снег и сильный ветер

В понедельник, 29 ноября, в Украине ожидаются дожди, мокрый снег, в отдельных областях — грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«29 ноября характер погоды изменится: в западных областях дождь и мокрый снег, в Карпатском регионе значительные осадки; температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток от 2 мороза до 3 тепла», — отмечается в сообщении.

На остальной территории дожди, ночью в восточной части, днем и в центральных областях значительные дожди, на юге и востоке отдельные грозы, только ночью в северных областях без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на юге до 16°; в северных областях ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области 29 ноября облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью в столице 4-6° тепла, днем 7-9°; по области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В последующие два дня, 30 ноября — 1 декабря, в Украине сохранится облачная погода с осадками. В частности, в западных областях снег, 1 декабря в Карпатах значительный снег, в южной и восточной частях дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (в Карпатах 3-8° мороза); 30 ноября в юго-восточных и восточных областях ночью и днем 4-9° тепла, днем 1 декабря в Карпатском регионе и южных областях 1-6° тепла.

В столичном регионе 30 ноября — 1 декабря без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем 30 ноября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

На протяжении 2-3 декабря в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать сухая погода. Только в западных областях, а также днем 3 декабря и в северных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 2 декабря от 3° тепла до 3° мороза, 3 декабря 0-6° тепла; днем 3-9° тепла, на юге до 13°, 3 декабря на западе 0-5° тепла. В Карпатах мокрый снег; температура ночью и днем около 0°.

В Киеве ночью 2 декабря и днем 3 декабря небольшой мокрый снег и дождь, в остальное время без существенных осадков. Температура ночью 2 декабря от 3° тепла до 2° мороза, 3 декабря 0-5° тепла; днем 3-8° тепла.