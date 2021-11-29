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В Украине за сутки 297 умерших от Сovid-19

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В Украине за сутки 297 умерших от Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 5 804 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 10 477 человек, 297 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 530, медработников — 72); 93 970 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы — 62 901 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 2 082 человека; летальных исходов — 297; выздоровело — 10 477 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 29 ноября за сутки выявили 7 483 новых случаев инфицирования, 27 ноября за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания, 26 ноября выявили 15 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 ноября выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 427 827 человек; выздоровело — 2 920 714 человек; летальных исходов — 85 414.

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С начала вакцинальной кампании привито 13 320 532 человека, из них получили одну дозу — 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 967 700 человек. В общей сложности проведено 24 288 230 прививок.

коронавирус
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Мнения

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правозащитник, бывший диссидент, психиатр

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Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
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