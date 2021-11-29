В России уже скоро месяц фиксируют более 1200 смертей от COVID-19 в сутки

За предыдущие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1209 человек, свидетельствуют данные местного оперативного штаба. Больше 1,2 тыс. больных COVID-19 умирает в России 20 суток подряд, начиная с 9 ноября. При этом за последние сутки число смертей среди зараженных оказалось минимальным — на максимуме оно достигало отметки 1254 смерти за сутки.

За последние сутки в России также выявлено 33 860 случаев COVID, также сообщили в штабе.