Худший день президента: Зеленского собираются унизить в зале Верховной Рады, - соцсети

В Верховной Раде, где президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением 1 декабря, готовятся сделать жесткий и унизительный сюрприз главе государства. Об этом сообщает телеграм-канал «13 этаж» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, массовые протесты 1 декабря в центре Киева — не единственное, чего стоит бояться Зеленскому в первый день зимы.

Детали предстоящего «сюрприза» пока неизвестны, но, как уточняет источник, предстоящее зрелище может стать намного более масштабным, чем привычные для Рады яйца, дым, мегафоны, а также крики «Ганьба!».

«Это может стать своеобразным ответом на „расстрел Рады“, который Зеленский когда-то учинил в сериале. Только в этот раз Рада и президент поменяются местами.

С какой стороны зала прилетит сюрприз — не очевидно, так как недовольные взбалмошной Зе-политикой присутствуют во всех фракциях и вне их», — резюмирует источник «13 этажа».