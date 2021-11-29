Худший день президента: Зеленского собираются унизить в зале Верховной Рады, - соцсети

В Верховной Раде, где президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением 1 декабря, готовятся сделать жесткий и унизительный сюрприз главе государства. Об этом сообщает телеграм-канал «13 этаж» со ссылкой на собственный источник.
По его данным, массовые протесты 1 декабря в центре Киева — не единственное, чего стоит бояться Зеленскому в первый день зимы.
Детали предстоящего «сюрприза» пока неизвестны, но, как уточняет источник, предстоящее зрелище может стать намного более масштабным, чем привычные для Рады яйца, дым, мегафоны, а также крики «Ганьба!».
«Это может стать своеобразным ответом на „расстрел Рады“, который Зеленский когда-то учинил в сериале. Только в этот раз Рада и президент поменяются местами.
С какой стороны зала прилетит сюрприз — не очевидно, так как недовольные взбалмошной Зе-политикой присутствуют во всех фракциях и вне их», — резюмирует источник «13 этажа».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016