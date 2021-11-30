Испанская Glovo покупает у Черновецкого сервис Zakaz.ua

Испанская компания Glovo готовится выкупить украинский сервис доставки Zakaz.ua, сделку оценивают примерно в 60 млн долларов.
Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на собственные источники рынка.
Речь идет о полном выкупе бизнеса Zakaz.ua компанией Glovo. По данным издания, сумма сделки составляет от 60 млн долларов до 80 млн долларов. Один из собеседников предполагает оценку сделки в промежутке 50-70 млн долларов.
Отмечается, что впервые о потенциальных переговорах издание узнало летом 2021 года, но тогда деталей не было. К операции стороны готовились несколько месяцев. Пока компании не комментируют соглашение.
В AIN.UA объясняют, что покупка Zakaz.ua является возможностью для Glovo быстро масштабировать бизнес. В украинской Zakaz.ua заявляют, что является лидером на рынке доставки из супермаркетов, а Glovo лидирует на рынке доставки из ресторанов.
Отмечается, что Zakaz.ua уже начала открывать собственные dark stores (магазины, созданные исключительно для доставки — Ред.). Этот процесс является длительным и дорогостоящим, а сделка позволит испанской компании аккумулировать наработку Zakaz.ua.
За время существования сервис привлек около 9 млн долларов инвестиций. Ведущим инвестором является сын экс-мера Киева Степан Черновецкий, он же — мажоритарный держатель акций сервиса в объеме 98,88%.
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