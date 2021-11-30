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Кремль оставил без ответа список Зеленского на обмен. Работать будут только через Медведчука, - публицист

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Кремль оставил без ответа список Зеленского на обмен. Работать будут только через Медведчука, - публицист

СМИ сообщают, что в Кремле оставили без ответа список граждан Украины, которые Зеленский передал через Эрдогана. Ранее Зеленский передал через Эрдогана список из 450 граждан Украины, которые удерживаются в России и на Донбассе. А теперь СМИ сообщают, что заместитель главы АП Дмитрий Песков отказался комментировать этот вопрос. Почему попытка закончилась провалом? Потому что это не работа по освобождению пленных, а имитация.

Об этом пишет блогер, журналист Николай Васильковский, котрого цитирует 112.ua.

«Да, именно так. ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

И вопрос даже не в том, что украинцы, которые находятся в России, и украинцы, которые в ДНР-ЛНР — это два разных вопроса, а Зеленский и компания зачем-то смешали их в одну кучу.

Причем здесь Эрдоган? Возвращение граждан Украины, которых удерживают в ОРДЛО — это Минские соглашения. Это вопрос, который касается Киева и неподконтрольных ОРДЛО. Эрдоган здесь нигде. А ОРДЛО 30 октября предложили освободить в одностороннем порядке и передать Виктору Медведчуку 3 граждан Украины, показав, кого они воспринимают в качестве главного переговорщика. До этого непризнанные ДНР и ЛНР в январе 2021 года предложили Зеленскому освободить 4 украинок — при условии, что они передадут их Медведчуку.

Поэтому здесь есть дилемма — мы работаем на результат или мы занимаемся имитацией бурной деятельности. Если работаем на результат — тогда в ОП Зеленского прекрасно знают, к кому на самом деле надо обращаться, чтобы освободить людей. А передавать список удерживаемых лиц Эрдогану или обсуждать освобождение пленных с главой Еврокомиссии — это ИМИТАЦИЯ. Ни самопровозглашенные, ни Кремль не воспринимают их как переговорщиков и не будут вести с ними никаких разговоров.

Поэтому здесь нет ничего удивительного. И нет в этой новости никакой сенсации. Обычное сотрясание воздуха. Обидно только, что расплачиваются за этот „пиар“ живые люди», — отмечает он.

Виктор Медведчук, обмен пленными
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Вторник, 30 ноября 2021
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