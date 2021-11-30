Главные девайсы 2021 года: что презентовала Apple в уходящем году

Корпорация Эппл в этом году превзошла саму себя. Она выпустила рекордное количество продуктов, представила абсолютно новые технологии и расширила возможности для своих пользователей. Девайсы стали мощнее и производительнее, а поэтому пользовались высоким спросом на рынке. Давайте определим, какие продукты были самыми покупаемыми в мире. Информацию предоставила сеть магазинов Apple в Киеве MyCloudStore.

Новый айфон – как всегда, само совершенство

iPhone 13 Pro Max идеален внешне и по функционалу. Его дизайн стал изящнее, поскольку производитель сделал челку короче, и это позволило уменьшить габариты. Новый процессор А15 Бионик получил на 50% более высокую скорость и большую продуктивность, чем А14 в двенадцатых айфонах. Значительные улучшения получила оптика камерного модуля, но еще больше на качество съемки фото и видео повлияли доработки программного обеспечения. Появились новые опции – макросъемка, следящий автофокус в кинематографическом режиме, запись видео в профессиональном «голливудском» стандарте ProRes. Благодаря использованию энергоэффективных технологий выросло автономное время работы.

Ноутбуки для продуктивной работы

Макбуки Про в версии 2021 года поражают мощностью, функциональностью и продуктивностью. Macbook Pro 16 и Macbook Pro 14 представлены сразу в нескольких комплектациях и работают на разных процессорах, но оба – М1 Pro и M1 Max – получили обновления и на сегодняшний день по праву считаются лучшими в мире. За графику в них отвечает уникальный 32-дюймовый графический процессор, который позволяет обеспечить с максимальной детализацией изображения. Профессиональному графическому дизайнеру этот ноутбук стоит получить еще и за идеальный дисплей. Производитель увеличил яркость и разрешение, поднял частоту обновлений до 120 Герц, сохранилась поддержка цветового охвата Р3 и функции True Tone. Комфортную работу обеспечивает удобная клавиатура Magic Keyboard с ножничным механизмом нажатия клавиш.

Планшеты для развлечений, творчества и связи 24/7

«Яблочные» планшеты стали настолько мощными, что могут заменить компьютеры при выполнении ряда задач – а возможность подключения полноразмерной клавиатуры Smart Keyboard обеспечит необходимый комфорт при этом. Модель iPad 10.2 приятно удивит демократичной ценой – это самый доступный айпад. Преимущества «прошек» iPad Pro 11 M1 и iPad Pro 12.9 M1 – в мощности и функциональности. В них используются фирменные «компьютерные» процессоры М1, как в макбуках и моноблоках. За счет такой «начинки» девайс с легкостью справляется с монтажом видео, работой в фотошопе, программами для анимации. Со стилусом Apple Pencil второго поколения планшет можно использовать как профессиональный графический, плюс он позволяет не только рисовать, но и делать рукописные заметки – программа потом автоматически преобразует их в печатный текст.

Кроме того, во всех девайсах выросло время автономной работы, а это значит, что вы получаете больше свободы и сможете оставаться на связи все время – независимо от того, есть ли рядом розетка.