В Украине снова более 500 смертей от COVID-19

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 960 человек, а умерли — 557. Больше всего новых заражений в Киеве, Запорожской и Киевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«За сутки 30 ноября в Украине: зафиксировано 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 088, медработников — 207); 233 471 человек был вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы — 156 492 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 629 человек; летальных исходов — 557; поправилось — 26 160 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1592), Запорожской области (760), Киевской области (704).
Днем ранее, 30 ноября выявили 10 554 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 ноября за сутки выявили 5 804 новых случаев инфицирования, 28 ноября за сутки выявили 7 483 новых случаев инфицирования, 27 ноября за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 450 341 человек; выздоровело — 2 972 192 человека; летальных исходов — 86 532.
С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу — 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 279 127 человек. В общей сложности проведено 24 747 760 прививок.
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