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В Украине снова более 500 умерших от Сovid-19 за сутки

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В Украине снова более 500 умерших от Сovid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 13 531 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 01 декабря в Украине: зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 346, медработников — 240); 210 869 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы — 136 014 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 3 003 человека; летальных исходов — 525; поправилось — 23 535 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября выявили 10 554 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 ноября за сутки выявили 5 804 новых случаев инфицирования, 28 ноября за сутки выявили 7 483 новых случаев инфицирования.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 463 872 человека; выздоровело — 2 995 727 человека; летальных исходов — 87 057.

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С начала вакцинальной кампании привито 13 543 490 человек, из них получили первую дозу — 13 543 488 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 415 141 человек. В общей сложности проведено 24 958 629 прививок.

коронавирус
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