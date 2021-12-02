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Пока Зеленский угрожает Путину силой армии, Медведчук пытается уберечь Украину от войны с Россией, - публицист

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Пока Зеленский угрожает Путину силой армии, Медведчук пытается уберечь Украину от войны с Россией, - публицист

Пока Зеленский нагнетает обстановку, заявляя о войне с Россией, Медведчук даже под домашним арестом пытается улучшить отношения между странами.

Об этом пишет публицист Кирилл Ковальчук.

«Если Зеленский думает, что он будет с позиции мнимой силы диктовать Путину условия, он глубоко ошибается. Кто-то увидел в словах Зеленского желание напрямую вести переговоры с российским лидером по Донбассу, но, кажется, после такого «приглашения» Путин точно на него не откликнется. Да и в целом — украинская власть, кроме слов, никаких конкретных шагов для улучшения отношений с РФ не делает. Наоборот, под домашний арест по сфабрикованным делам отправили единственного человека, способного договариваться с Россией, — Виктора Медведчука.

И пока Зеленский нагнетает обстановку, заявляя о войне с Россией, Медведчук даже под домашним арестом пытается улучшить отношения между странами. Сегодня, к примеру, он поздравил правящую партию «Единая Россия» с 20-летним юбилеем. И сказал очень важную вещь: «Сотрудничество „Оппозиционной платформы — За жизнь“ и „Единой России“ — это фундамент, который сохраняет узы между нашими народами... Мы продолжаем поддерживать наши отношения и объяснять людям пагубность политики (русофобии украинских властей), мы добиваемся нормализации отношений Украины и РФ, восстановления экономического сотрудничества между нашими странами. Такое сотрудничество не только необходимо и взаимовыгодно, но это еще и основано на наших долголетних связях».

А ведь действительно, взаимовыгодное экономическое сотрудничество — это важнейший залог нормальных отношений между странами. Особенно это нужно Украине, которую раздирает экономический кризис.

У Медведчука богатый опыт успешных переговоров с Россией. Это и договоренности по возобновлению прямых закупок газа со скидкой, и по производству вакцины от коронавируса в Украине, и по отмене российских санкций против украинских предприятий, и много других. Кроме того, Медведчук — это ключ к мирным договоренностям с ОРДЛО и шанс на прекращение войны. И если бы Зеленский реально хотел этого добиться, он бы привлек Медведчука к этому процессу. Но мы видим, что для Зеленского главное — личная власть, а потому оппозиционер Медведчук под домашним арестом по сфабрикованным делам.

Зеленскому стоит внимательней слушать, что говорят в России. А там уже говорят прямо — отпустите Медведчука, прекратите травлю оппозиции, уберите агрессивную и воинственную риторику. Вчера Путин впервые сказал про «ЛДНР», что они «пока не признаны». То есть, могут быть признаны РФ. Это очередной сигнал, опасный сигнал. Призыв Зеленского к благоразумию.

А украинцам стоит определиться — нам выгоднее война с Россией или прагматичные отношения с соседом. Если второе, то Зеленского пора менять на Медведчука», — полагает автор.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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