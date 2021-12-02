Войти
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»
соседи
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Бурмич: Обвинительные заключения против Медведчука строятся на такой же лжи, как и фейковые обвинения в незадекларированных ценностях у Кивы

401
Бурмич: Обвинительные заключения против Медведчука строятся на такой же лжи, как и фейковые обвинения в незадекларированных ценностях у Кивы

Незадекларированные ценности, якобы изъятые во время обыска, который проводился правоохранителями в доме народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Ильи Кивы, — это очередной фейк, созданный для дискредитации оппозиции и оказания давления на нее. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от фракции ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

Парламентарий подчеркнул, что на таких же фейковых доказательствах строится и обвинение против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука.

«Хочу привести схему, по которой работает наша правоохранительная система: создают фейк, высосанный даже не из пальца, а не знаю откуда, на основании этого клевещут на человека, осуществляют на него давление, возбуждают уголовное дело. По поводу того, что якобы депутат Кива не задекларировал вот эти фейковые ценности, которые якобы были изъяты. По нему НАПК проводит следствие. Я заявляю, что это абсолютный фейк. Мы неоднократно говорили, что в отношении нашего лидера Виктора Владимировича Медведчука примерно на таких же фейках сегодня делаются обвинительные заключения. По другим нашим депутатам точно так же», — сказал Бурмич и добавил, что это самый настоящий беспредел, который срочно нужно остановить.

Читайте также: Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Кроме того, как отметил нардеп, в результате таких действий правоохранителей практика внесудебной расправы с неугодными уже стала нормой в Украине.

«В результате этого всего у нас получается, что по каким-то письмам из СБУ закрываются каналы, у нас накладываются аресты на людей полностью во внесудебном порядке, на основании непроверенных сфальсифицированных данных. Так работает, к сожалению, на сегодняшний день правоохранительная система. Если в отношении депутата такое возможно, что тогда говорить простым гражданам Украины? Нам надо срочно менять власть и пересматривать эти лжереформы», — констатировал Анатолий Бурмич.

Виктор Медведчук, Анатолий Бурмич
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016