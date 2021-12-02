Войти
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»
соседи
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

США могут расширить военную помощь Украине

207
США могут расширить военную помощь Украине

США будут готовы рассмотреть при определенных обстоятельствах возможность расширения военной помощи Украине. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон еще какие-то меры, помимо экономических санкций против России, которые США могут принять в связи с ситуацией вокруг Украины. «Я не могу в настоящий момент заранее сообщать о чем-либо, что мы рассматриваем. Конечно же, госсекретарь все еще находится в регионе и ведет разговоры с европейскими партнерами, и все, что мы сделаем, мы сделаем в тесной координации с ними», — ответила она.

«Как вы знаете, одной из сфер обсуждений является предоставление дополнительной помощи, помощи в сфере безопасности Украине», — сказала пресс-секретарь Белого дома. «Мы предоставили значительную помощь за последние несколько месяцев, так что, конечно же, это еще одна из сфер, которую мы рассмотрим», — отметила Псаки.

«Мне нечего заранее сообщить по этой теме в настоящий момент за исключением того, что мы находимся в тесной координации, готовим целый ряд вариантов действий», — добавила представитель Белого дома. Она также утверждала, что американская сторона заявила напрямую россиянам, что если они будут действовать так же, как в 2014 году, Вашингтон рассмотрит возможность предпринять эти действия.

Читайте также: В Германии непривитым запретили посещать магазины

В последнее время часто звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В РФ опровергают существование таких намерений.

США, военная помощь, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016