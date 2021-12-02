США могут расширить военную помощь Украине

США будут готовы рассмотреть при определенных обстоятельствах возможность расширения военной помощи Украине. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон еще какие-то меры, помимо экономических санкций против России, которые США могут принять в связи с ситуацией вокруг Украины. «Я не могу в настоящий момент заранее сообщать о чем-либо, что мы рассматриваем. Конечно же, госсекретарь все еще находится в регионе и ведет разговоры с европейскими партнерами, и все, что мы сделаем, мы сделаем в тесной координации с ними», — ответила она.

«Как вы знаете, одной из сфер обсуждений является предоставление дополнительной помощи, помощи в сфере безопасности Украине», — сказала пресс-секретарь Белого дома. «Мы предоставили значительную помощь за последние несколько месяцев, так что, конечно же, это еще одна из сфер, которую мы рассмотрим», — отметила Псаки.

«Мне нечего заранее сообщить по этой теме в настоящий момент за исключением того, что мы находимся в тесной координации, готовим целый ряд вариантов действий», — добавила представитель Белого дома. Она также утверждала, что американская сторона заявила напрямую россиянам, что если они будут действовать так же, как в 2014 году, Вашингтон рассмотрит возможность предпринять эти действия.

В последнее время часто звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В РФ опровергают существование таких намерений.