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В Украине сделали 25 миллионов прививок от коронавируса

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В Украине сделали 25 миллионов прививок от коронавируса

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 777 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Более 25 миллионов прививок против COVID-19 сделано в Украине! За сутки 02 декабря в Украине: зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 279, медработников — 222); 206 710 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 70 581 человек, полностью иммунизированы — 136 129 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 992 человека; летальных исходов — 509; выздоровело — 22 893 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября выявили 10 554 новых случая заболевания СOVID-19, 29 ноября — 5 804 новых случая инфицирования.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 477 649 человек; поправилось — 3 018 620 человек; летальных исходов — 87 566.

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С начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу — 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 549 490 человек. В общей сложности проведено 25 159 558 прививок.

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Мнения

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правозащитник, бывший диссидент, психиатр

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