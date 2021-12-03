Китайский конкурент Uber уйдет с американской биржи

Китайский сервис такси DiDi Global начал подготовку к делистингу с Нью-Йоркской фондовой биржи. Вместо этого компания планирует разместить обыкновенные акции на бирже в Гонконге, сообщила DiDi в пресс-релизе.

В заявлении DiDi говорится, что компания планирует конвертировать американские депозитарные акции, которые сейчас торгуются в США, в акции, которые будут свободно обращаться «на другой международно признанной фондовой бирже».

«Я думаю, что Китай ясно дал понять, что больше не хочет, чтобы технологические компании выходили на рынки США, потому что это переводит их под юрисдикцию регулирующих органов США», — сказал в интервью CNBC региональный глава азиатского подразделения Cambridge Associates Аарон Костелло. — Таким образом, мы полагаем, что почти все технологические компании, зарегистрированные в США, перейдут в Гонконг или на материк".

DiDi намеревается подать заявку на листинг в Гонконге примерно в марте следующего года, рассказали источники изданию Bloomberg.

Китайский гигант провел IPO в Нью-Йорке 30 июня 2021 года. По итогам размещения DiDi привлекла $4,4 млрд, продав 317 млн американских депозитарных акций (ADS) по $14 за бумагу. IPO DiDi стало крупнейшим размещением акций китайской компании в США после онлайн-ретейлера Alibaba, который привлек $25 млрд в 2014 году.

Решение DiDi выйти на биржу в США вызвало недовольство китайских регулирующих органов, которые требовали, чтобы компания предварительно обеспечила безопасность данных. DiDi — это крупнейшее в Китае приложение для заказа такси, которое содержит множество данных о маршрутах и пользователях.