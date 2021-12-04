В Украине за сутки 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 13 206 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 22 765 человек, 436 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 3 декабря в Украине: зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 196, медработников — 200); 216 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы — 140 572 человека. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 2 764 человека; летальных исходов — 436; поправилось — 22 765 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 490 855 человек; поправилось — 3 041 385 человек; летальных исходов — 88 002.

С начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек, из них получили первую дозу — 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 690 062 человека. В общей сложности проведено 25 375 687 прививок.