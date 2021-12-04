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Валентин Кравец: Власть пытается силой выбить показания на Порошенко и Медведчука

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Валентин Кравец: Власть пытается силой выбить показания на Порошенко и Медведчука

В так называемом «угольном деле» о поставках угля из ОРДЛО в 2014-2015гг. году, все настолько плохо, что правоохранители по указке сверху готовы силой выбивать «доказательства».

Об этом пишет публицист Валентин Кравец.

По его данным, подозреваемого бизнесмена Сергея Кузяру неожиданно перевели из Лукьяновского СИЗО в изолятор СБУ, чтобы вынудить дать «нужные» показания на Порошенко и Медведчука.

«Ранее бизнесмен жаловался, что его два месяца держали в СИЗО, при этом не проводили никаких следственных действий, а при каждой удобной возможности правоохранители настоятельно рекомендовали ему дать необходимые показания на Порошенко и Медведчука. Кузяра не хотел участвовать в этом спектакле.

Видимо, следователи думают, что в изоляторе СБУ его будет проще расколоть. Это очередное свидетельство того, что в этом деле у следствия нет вообще ничего. Оно сфабриковано настолько некачественно, что рассыплется еще до суда. А если к Кузяре будет применено давление, и он расскажет об этом в суде, это будет стоить многим силовикам карьер и свободы», — считает автор.

Напомним, бизнесмен из угольной сферы Сергей Кузяра по этому делу проходит как подозреваемый в «госизмене и содействии терроризму». Следствие считает, что он причастен к срыву поставок угля в Украину из ЮАР в 2014-2015 гг., а также в организации поставок топлива с неподконтрольных территорий. Его уже два месяца содержат под стражей, назначив в виде альтернативы залог в 500 млн грн. Адвокаты Кузяры заявляют об огромном количестве ошибок процессуальных ошибок и несостоятельности дела.

Защита бизнесмена утверждает, что все инкриминируемые операции по закупке угля были разрешены и урегулированы на законодательном уровне. Более того, они совершены между тремя украинскими государственными предприятиями, к которым Кузяра совершенно не имел и не имеет никакого отношения. Как следствие в этой ситуации нет и не может быть никакого преступления.

«Однако у правоохранителей есть задача посадить Порошенко и Медведчука, и при отсутствии каких-либо доказательств, им нужны показания на политиков, что якобы те организовали схему поставок угля в Украину из «ЛДНР». Но давайте вернемся в 2014-й. С приближением зимы Украина испытывала огромные проблемы с углем. Его попросту не хватало, были риски веерных отключений. Власти попросили Медведчука посодействовать в вопросе поставок угля украинскими предприятиями из ОРДЛО. По сути, государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» не имела другого выбора, кроме как покупать уголь с шахт, оказавшихся под контролем боевиков. Медведчук по просьбе президента Порошенко помог решить вопрос. А Кузяру сейчас пытаются сделать неким теневым организатором схем. Но это же абсурд, ведь решение о поставках угля было принято на Банковой, и процесс шел согласно законодательству. На тот момент «ЛДНР» не были террористическими организациями, по ту сторону линии разграничения спокойно работали украинские, еще не «национализированные» боевиками предприятия.

Понимая это, правоохранители не спешат со следственными действиями. Кузяра сообщил, что в его отношении не проводились ни допросы, ни очные ставки, не отбирали и образец голоса — что странно, учитывая, что основа доказательной базы строится на аудиофайлах, в том числе, предположительно, с голосом подозреваемого на них. При этом экспертизы не могут подтвердить, что аудио настоящие, а не монтаж. На Кузяру два месяца оказывают давление. Были незаконно проведены обыски дома у бизнесмена, от него требуют дать показания. Перевод Кузяры в изолятор СИЗО — это уже акт отчаяния, попытка следствия усилить давление на подозреваемого.

Но проблемы у силовиков очевидны. Ранее Медведчук, адвокат с более чем 40-летним стажем, в суде назвал обвинения против «юридически ничтожными». Он доказал, что в соглашении между «Центрэнерго» и шахтами Донбасса не было ничего криминального, ведь оно полностью соответствовала закону «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который Верховная Рада приняла во исполнение минских договоренностей. Закон гарантировал социально-экономическую поддержку Донбасса со стороны государства; только в марте 2015 года парламент приостановил его действие до проведения на неподконтрольных территориях демократических выборов согласно украинскому законодательству.

И, кстати, суд так и не удовлетворил хотелки власти и не отправил Медведчука под арест по этому делу. А если уж суд отказывается выполнять такие указания, значит они откровенно пусты. И это дело вскоре развалится», — отмечает Кравец.

Виктор Медведчук, Сергей Кузяра
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