Порошенко могут предъявить подозрение по делу о торговле углем из ОРДЛО

Бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак заявляет, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО в рамках расследования дела Виктора Медведчука.

«По моей информации, в ближайшее время бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, связанному с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства и в котором „проходят“ В. Медведчук и экс-министр энергетики В.Демчишин», — написал Трепак в Facebook

По его словам, генпрокурор Ирина Венедиктова собралась «десятидневную командировку», именно тогда подозрение и может подписать один из и.о. главы Офиса генпрокурора, " если на Банковой уже принято политическое решение«.

«Подготовленный Офисом генерального прокурора проект такого подозрения изучается в Офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества. Очевидно, что этот ход власти информационно перебьет болезненные для нее темы общественного обсуждения», — добавил Трепак.

Как сообщалось в октябре народному депутату Украины парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории.

Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора точно установили его причастность в реализации преступной схемы поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины. «Период, который охватывают эти деяния — конец 2014 — начало 2015 года. Суммы, потраченные государственными украинскими предприятиями, составляют более 200 млн. грн», — сообщила Венедиктова.

Глава СБУ Иван Баканов на брифинге в Киеве также заявил, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будет отрабатываться причастность Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.