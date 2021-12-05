Жителям Германии посоветовали отказаться от рождественских путешествий из-за COVID-19

Министр транспорта в будущем правительстве ФРГ Фолькер Виссинг в воскресенье дал совет согражданам в связи с угрозой COVID-19 оставаться дома на рождественские праздники.
«В нынешней ситуации кажется более благоразумным провести Рождество небольшой компанией дома и не планировать большие путешествия по всей стране», — приводит его слова агентство Associated Press (AP).
«Зимой 2021 года будет более драматическая ситуация, чем зимой 2020 года», — подчеркнул он.
Ожидается, что правительство преемника Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Олафа Шольца приступит к исполнению обязанностей 8 декабря.
Уровень вакцинации от COVID-19 в ФРГ составляет 68,9% населения — немного меньше цели правительства в 75%. В очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране власти винят, в основном, недостаточный уровень вакцинации.
По официальным данным, заболеваемость в стране стабилизируется, но на высоком уровне. В воскресенье в ФРГ выявили за сутки еще 42 тыс. 55 случаев коронавируса, еще 94 инфицированных скончались. Всего в Германии зарегистрировали свыше 6,14 млн случаев болезни, более 103,5 тыс. зараженных скончались.
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