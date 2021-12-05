В Беларуси пригрозили жестким ответом Украине в случае нарушения границы

Белорусские пограничники будут предпринимать жесткие ответные меры в случае новых нарушений государственной границы со стороны Украины. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.

«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы (украинской стороной — Ред.) белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», — сказал он в интервью телеканалу «Мир».

Украинский военный вертолет Ми-8, как сообщили в субботу в Госпогранкомитете Беларуси, во время учений нарушил границу и вторгся на территорию соседней страны на глубину до 1 км. Позже украинская погранслужба опровергла это заявление.