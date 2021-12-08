Войти
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
дружба народов
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена
позиция
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

решение
RSS

Коломойский вышел из состава набсовета «Студия «1+1»

839
Коломойский вышел из состава набсовета «Студия «1+1»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания переоформил ряд лицензий ООО «ТРК «Студия 1+1» в связи с выходом из состава наблюдательного совета бенефициарного владельца Игоря Коломойского.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду.

Как сообщил в ходе заседания Нацсовета член регулятора, ранее в набсовете «ТРК «Студия 1+1» состояли три лица, после выхода Коломойского осталось лишь два представителя.

Как сообщалось, решение о том, что Коломойский возглавит набсовет телеканала «1+1», было принято в декабре 2019 года.

Читайте также: В китайском Харбине выплатят вознаграждение тем, у кого найдут коронавирус

В феврале 2021 года регулятор проверил каналы группы «1+1» на наличие в структуре собственности супруги Виктора Медведчука и не нашел нарушений, поскольку доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности ТРК составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

Контролерами Bolvik Ventures LTD являются Игорь Суркис и Оксана Марченко (с долями 33,34%) и Леонид Ашкенази (с долей 33,33%).

Игорь Коломойский, 1+1
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 8 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016