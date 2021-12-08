Коломойский вышел из состава набсовета «Студия «1+1»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания переоформил ряд лицензий ООО «ТРК «Студия 1+1» в связи с выходом из состава наблюдательного совета бенефициарного владельца Игоря Коломойского.
Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду.
Как сообщил в ходе заседания Нацсовета член регулятора, ранее в набсовете «ТРК «Студия 1+1» состояли три лица, после выхода Коломойского осталось лишь два представителя.
Как сообщалось, решение о том, что Коломойский возглавит набсовет телеканала «1+1», было принято в декабре 2019 года.
В феврале 2021 года регулятор проверил каналы группы «1+1» на наличие в структуре собственности супруги Виктора Медведчука и не нашел нарушений, поскольку доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности ТРК составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.
Контролерами Bolvik Ventures LTD являются Игорь Суркис и Оксана Марченко (с долями 33,34%) и Леонид Ашкенази (с долей 33,33%).
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