Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что с принятием Украины в НАТО последует размещение соответствующих военных контингентов и угрожающего оружия, что «не может не беспокоить».
«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Он также в очередной раз заверил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, «но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе». Вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев — провокационный, заявил президент РФ.
«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника — президента США господина Байдена», — сказал Путин.
Российский лидер также рассказал о планах продолжить диалог с США по вопросам безопасности.
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