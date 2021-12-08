Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что с принятием Украины в НАТО последует размещение соответствующих военных контингентов и угрожающего оружия, что «не может не беспокоить».

«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он также в очередной раз заверил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, «но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе». Вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев — провокационный, заявил президент РФ.

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника — президента США господина Байдена», — сказал Путин.

Российский лидер также рассказал о планах продолжить диалог с США по вопросам безопасности.