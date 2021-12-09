Войти
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
дружба народов
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена
позиция
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Блогер: Репрессии не помогут Зеленскому: Медведчук занял 5-е место в рейтинге самых влиятельных политиков Украины

1053
Блогер: Репрессии не помогут Зеленскому: Медведчук занял 5-е место в рейтинге самых влиятельных политиков Украины

Виктор Медведчук с последних парламентских выборов сумел вернуть себе солидный политический вес, став лидером крупнейшей оппозиционной партии ОПЗЖ, имеющей вторую по величине фракцию в парламенте.

Об этом пишет блогер Кирилл Киквидзе.

«Поэтому в разнообразных рейтингах он неизменно входит в топ самых влиятельных политиков страны. Рейтинг издания «Телеграф» не стал исключением — Медведчук единственный из оппозиционных политиков попал в десятку. Сразу на 5-е место. Издание признает: даже под домашним арестом лидер ОПЗЖ имеет намного больше возможностей влиять на украинскую повестку, нежели многие представители власти, которые и с полномочиями, и на свободе.

«Несмотря на уголовное преследование и домашний арест, Медведчук активно участвует в политической жизни страны, используя публичность для донесения своей позиции, часто критичной по отношению к происходящему в Украине. У Медведчука есть особый козырь, которого точно нет больше ни у кого в нашей стране, — поддержка со стороны президента России Владимира Путина. В западной прессе неоднократно писали, что Кремль выдвигал Зеленскому условие освободить Медведчука и прекратить политическое преследование. Очевидно, кроме собственного кума, опереться Путину в Украине не на кого, потому поддержка Медведчука со стороны президента РФ растет», — пишет «Телеграф».

Козырь в виде контакта с Путиным — действительно очень серьезное преимущество Медведчука. И его можно было бы использовать во благо Украины. Но Зеленский, который, к слову, в рейтинге «Телеграф» делит первое место с Ермаком, упускает эту возможность. И делает это из-за личных амбиций и обид. Глупо и недальновидно с его стороны. А Медведчук даже под домашним арестом демонстрирует, что вести диалог с Россией можно и нужно. На днях он поздравил «Единую Россию» с годовщиной создания партии. Зеленский лишь бряцает оружием. Как это поможет закончить войну на Донбассе и преодолеть энергетический кризис — неизвестно.

«В условиях приближения парламентских и президентских выборов этот бонус (связи с РФ) сильно повысит позиции Медведчука и его партии ОПЗЖ, ведь в пророссийском электоральном поле равных ему нет, что подчеркивает демонстративная поддержка даже представителей ОРДЛО. Застопорившийся процесс освобождения и обмена пленных, поставки и транзит российского газа в Украину, война на Донбассе — пожалуй, далеко не полный перечень вопросов, где Москва может делать ставку на Медведчука, предоставляя ему преимущество перед теми же Зеленским и Ермаком», — отмечает «Телеграф».

Тут даже не просто «может сделать ставку» — она уже ее сделала. Путин отказался обсуждать списки на обмен удерживаемыми лицами с президентом Турции Эрдоганом, которого в качестве посредника привлек Зеленский. Посыл очевиден: переговорщик в этом процессе только один — Медведчук. Его признает Россия, его хотят видеть в ТКГ непризнанные республики. По газу же и добавить нечего — у Медведчука на руках был готовый контракт с РФ, если бы Зеленский думал наперед, мы бы покупали газ по 200 долларов, а не по 1000.

«Более того, домашний арест лидера ОПЗЖ остается в фокусе внимания европейских и американских СМИ, а самого политика часто цитируют не только украинские, но и мировые агентства. При этом, даже будучи лишенным возможности выступать с трибуны Верховной Рады, нардеп проводит встречи с европейскими парламентариями, которые затем открыто говорят о давлении со стороны украинской власти с трибун Европарламента и других западных институций», — резюмирует издание в своем рейтинге.

Да, мировое сообщество требует от Зеленского освободить Медведчука и прекратить политические репрессии против оппозиции. Критика политики украинского президента будет нарастать. А Медведчук будет лишь усиливаться в роли главного оппозиционного Зеленскому политика страны», — предрекает публицист.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 9 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016