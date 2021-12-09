Блогер: Репрессии не помогут Зеленскому: Медведчук занял 5-е место в рейтинге самых влиятельных политиков Украины

Виктор Медведчук с последних парламентских выборов сумел вернуть себе солидный политический вес, став лидером крупнейшей оппозиционной партии ОПЗЖ, имеющей вторую по величине фракцию в парламенте.

Об этом пишет блогер Кирилл Киквидзе.

«Поэтому в разнообразных рейтингах он неизменно входит в топ самых влиятельных политиков страны. Рейтинг издания «Телеграф» не стал исключением — Медведчук единственный из оппозиционных политиков попал в десятку. Сразу на 5-е место. Издание признает: даже под домашним арестом лидер ОПЗЖ имеет намного больше возможностей влиять на украинскую повестку, нежели многие представители власти, которые и с полномочиями, и на свободе.

«Несмотря на уголовное преследование и домашний арест, Медведчук активно участвует в политической жизни страны, используя публичность для донесения своей позиции, часто критичной по отношению к происходящему в Украине. У Медведчука есть особый козырь, которого точно нет больше ни у кого в нашей стране, — поддержка со стороны президента России Владимира Путина. В западной прессе неоднократно писали, что Кремль выдвигал Зеленскому условие освободить Медведчука и прекратить политическое преследование. Очевидно, кроме собственного кума, опереться Путину в Украине не на кого, потому поддержка Медведчука со стороны президента РФ растет», — пишет «Телеграф».

Козырь в виде контакта с Путиным — действительно очень серьезное преимущество Медведчука. И его можно было бы использовать во благо Украины. Но Зеленский, который, к слову, в рейтинге «Телеграф» делит первое место с Ермаком, упускает эту возможность. И делает это из-за личных амбиций и обид. Глупо и недальновидно с его стороны. А Медведчук даже под домашним арестом демонстрирует, что вести диалог с Россией можно и нужно. На днях он поздравил «Единую Россию» с годовщиной создания партии. Зеленский лишь бряцает оружием. Как это поможет закончить войну на Донбассе и преодолеть энергетический кризис — неизвестно.

«В условиях приближения парламентских и президентских выборов этот бонус (связи с РФ) сильно повысит позиции Медведчука и его партии ОПЗЖ, ведь в пророссийском электоральном поле равных ему нет, что подчеркивает демонстративная поддержка даже представителей ОРДЛО. Застопорившийся процесс освобождения и обмена пленных, поставки и транзит российского газа в Украину, война на Донбассе — пожалуй, далеко не полный перечень вопросов, где Москва может делать ставку на Медведчука, предоставляя ему преимущество перед теми же Зеленским и Ермаком», — отмечает «Телеграф».

Тут даже не просто «может сделать ставку» — она уже ее сделала. Путин отказался обсуждать списки на обмен удерживаемыми лицами с президентом Турции Эрдоганом, которого в качестве посредника привлек Зеленский. Посыл очевиден: переговорщик в этом процессе только один — Медведчук. Его признает Россия, его хотят видеть в ТКГ непризнанные республики. По газу же и добавить нечего — у Медведчука на руках был готовый контракт с РФ, если бы Зеленский думал наперед, мы бы покупали газ по 200 долларов, а не по 1000.

«Более того, домашний арест лидера ОПЗЖ остается в фокусе внимания европейских и американских СМИ, а самого политика часто цитируют не только украинские, но и мировые агентства. При этом, даже будучи лишенным возможности выступать с трибуны Верховной Рады, нардеп проводит встречи с европейскими парламентариями, которые затем открыто говорят о давлении со стороны украинской власти с трибун Европарламента и других западных институций», — резюмирует издание в своем рейтинге.

Да, мировое сообщество требует от Зеленского освободить Медведчука и прекратить политические репрессии против оппозиции. Критика политики украинского президента будет нарастать. А Медведчук будет лишь усиливаться в роли главного оппозиционного Зеленскому политика страны», — предрекает публицист.