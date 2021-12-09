Байден полтора часа проговорил с Зеленским

Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор начался в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 по Киеву) и продолжался полтора часа.

Об ходе переговоров рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы «Право на владу».

«Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение по эскалации или вторжению», — заявил Ермак.

При этом он добавил, что Байден заявил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии России против Украины.

Ранее Белый дом сообщал, что Байден в четверг поговорит с Зеленским, чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины. После этого он также намерен обсудить с лидерами стран «Бухарестской девятки» состоявшийся во вторник онлайн-саммит РФ — США.

Президент РФ Владимир Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.