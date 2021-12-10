5 характеристик практичного зеркала с подсветкой

Правильное освещение в ванной комнате включает центральный и локальный свет. Даже в маленьком помещении основного светильника зачастую недостаточно, чтобы беспроблемно найти что-то в ящике тумбы, безопасно побриться или нанести макияж. Дополнительное освещение в зоне умывания уже стало базовым требованием при комплектации санузла.

Для подсветки используют или аккуратные настенные светильники, расположенные возле зеркала, или зеркала со встроенными светодиодами. Второй вариант считается более практичным, поскольку экономит пространство возле умывальника, смотрится лаконично и обеспечивает достаточный уровень освещения. Детальнее об особенностях изделий рассказали специалисты чешской компании Ravak в статье «Зеркала с подсветкой: выбираем и ухаживаем правильно». Мы же рассмотрим главные характеристики оборудования.

Расположение подсветки

Чаще всего led-подсветка интегрирована в верхней части зеркального полотна. Это наиболее простое и практичное решение, которое гарантирует надлежащие условия для ежедневной гигиены. Также спросом пользуются модели с подсветкой, расположенной по бокам или по периметру.

Производители предлагают использовать зеркало не только как сугубо функциональный элемент обстановки. На рынке представлены решения, в которых светодиоды формируют интересный рисунок. Светящийся орнамент добавляет пространству особого шика, помогает расставить акценты и подчеркивает важность эстетической составляющей интерьера.

Форма

Конфигурация зеркала влияет на визуальное восприятие компактного помещения.

Изделия круглой или овальной формы — универсальный вариант. Такие модели отлично смотрятся в центре квадратной или прямоугольной стены и позволяют сгладить прямые углы. Квадратные и прямоугольные полотна рекомендуется выбирать под размер стены.

Обратите внимание на ориентацию изделий. Отражающие полотна, расположенные горизонтально, визуально расширяют пространство, раздвигают стены, а вертикально — вытягивают, делают потолок выше.

Размеры

Для комфортного выполнения гигиенических и косметических процедур важно, чтобы зеркало было достаточной ширины. Оптимальным вариантом считается изделие, ширина которого соответствует ширине тумбы. Если мебель не установлена, ориентируйтесь на габариты умывальника. Размеры круглого или овального зеркала могут быть чуть уже тумбы или умывальника.

Если говорить о высоте изделия, то необходимо ориентироваться на рост пользователя. Зачастую зеркала устанавливают на высоте 30-40 см от сантехники. Расстояние от верхней точки полотна до пола варьируется в пределах 170-220 см.

С рамой или без?

Led-зеркала в большинстве случаев изготовлены без рамы. Края полотна тщательно обработаны, поэтому вероятность пораниться сведены к нулю. Зеркальная гладь, окантованная светящимися светодиодами, вписывается в десятки направлений современного дизайна. Рамные модели выполнены в минималистичном стиле. Тонкая металлическая рама служит аккуратным акцентом.

Дополнительные функции

Зеркало со светодиодной подсветкой может дополняться практичной полочкой, на которой удобно хранить различные мелочи. Изделия комплектуют такими функциями, как встроенные часы, инфракрасный датчик включения, регулятор уровня освещения. Еще одно полезное дополнение — подогрев. Специальная технология предупреждает запотевание зеркальной глади и повышает комфорт использования оборудования.