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ОПЗЖ: Предвзятые и необоснованные претензии НАПК к декларации Виктора Медведчука – один из элементов продолжающегося незаконного преследования и политических репрессий

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ОПЗЖ: Предвзятые и необоснованные претензии НАПК к декларации Виктора Медведчука – один из элементов продолжающегося незаконного преследования и политических репрессий

НАПК включилось в запущенный Офисом Президента и СНБОУ процесс давления на оппозицию, избрав объектом своих необоснованных нападок народного депутата Украины, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом отмечается в заявлении ОПЗЖ.

«8 декабря 2021 года, на официальном веб-сайте НАПК была размещена справка о результатах проведения полной проверки декларации Виктора Медведчука за 2020 год. По мнению агентства, Виктор Медведчук в своей декларации за прошлый год указал недостоверную информацию относительно дома, земельного участка, а также нескольких автомобилей.

Совершенно очевидно, что выводы антикоррупционеров в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» абсолютно беспочвенны, а их претензии — политически мотивированны. Якобы политик хоть и указал все эти объекты в своей декларации за прошлый год (то есть он их не скрывал), но, по мнению НАПК, совершил «тяжкий грех», не указав стоимость этого имущества.

Но абсурдность ситуации заключается в том, что имущество было приобретено Виктором Медведчуком задолго до избрания его народным депутатом Украины в 2019 году. Например, автомобили приобретались по доверенности через его представителей с 2014-го по 2018 год. Дом был куплен в 2003 году, земельный участок — в 2007 году.

Справка и вывод НАПК противоречат Закону Украины «О противодействии коррупции», разъяснениям самого НАПК, а главное — здравому смыслу, так как Виктор Медведчук задекларировал все принадлежащее ему имущество, что и подтверждено результатами полной проверки декларации за 2020 год, проведенной НАПК. А попытка раздуть сенсацию из этой высосанной из пальца претензии свидетельствует лишь о желании имитировать бурную деятельность, очернить репутацию известного политика и подыграть украинской власти, пытающейся любыми методами расправиться с Виктором Медведчуком.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» расценивает данный выпад со стороны НАПК как неприкрытую попытку давления на народного депутата и председателя Политсовета крупнейшей оппозиционной политической силы страны. Не вызывает никаких сомнений, что агентство по указке Банковой пытается со своей стороны сфальсифицировать очередные обвинения в адрес Виктора Медведчука ‒ так же, как это ранее преступно делали сотрудники СБУ и органов прокуратуры.

Мы требуем от НАПК исходить в своей деятельности из требований закона, а не из незаконных и преступных указаний из Офиса Президента. Неправдивость утверждений НАПК не вызывает никаких сомнений и лишь служит подтверждением того, что орган, функционирующий за средства украинских налогоплательщиков, вместо реальной работы по выявлению многочисленных коррупционеров в ближайшем окружении Президента Зеленского и его команды, пытается исполнять функции карательной машины для расправы с неугодными.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что предвзятость и безосновательность вышеуказанных выводов НАПК будет доказана в установленном порядке. А сам факт преследования оппозиции по совершенно надуманным обвинениям уже и со стороны антикоррупционных органов может свидетельствовать о том, что в собственной агонии власть пытается отыскать хоть какие-то объяснения и оправдания своей преступной деятельности с целью расправы над Виктором Медведчуком и партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», - подчеркивается в заявлении политсилы.

Виктор Медведчук, НАПК, ОПЗЖ
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