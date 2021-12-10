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Медведчук считает, что Украине категорически нельзя вступать в НАТО

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Медведчук считает, что Украине категорически нельзя вступать в НАТО

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает, что Украина не должна быть в НАТО. Свое мнение оппозиционный политик озвучил в интервью телеканалу «UrkLive».

«Я последовательный и принципиальный сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто категорически это утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался в Украине, должен продолжить существовать и нам надо его развивать. Если мы не хотим, чтобы Украина стала разменной монетой, территория Украины стала плацдармом для противостояния НАТО, России и других стран, мы должны категорически сделать все для того, чтобы Украина не стала членом НАТО», — заявил Виктор Медведчук.

При этом он подчеркнул, что уровень поддержки НАТО на территории всей Украины составляет около 50%, а уровень поддержки на Донбассе не превышает 15-17%.

«Если мы говорим о НАТО и говорим о том, что Донбасс должен вернуться в Украину... Но Донбасс — это люди, и я всегда во главе угла, и это, кстати, продемонстрировано и зафиксировано, в плане мирного урегулирования, которое сегодня является программой нашей партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“, мы говорим о возвращении людей через их сознание, через обеспечение условий их жизни, через обеспечение гарантий их безопасности. Еще раз подчеркиваю, во главе угла должны быть люди. Если мы говорим и обращаемся к этим людям, „вы должны, мы хотим, чтобы вы вернулись в Украину“, и при этом с другой стороны мы пытаемся идти в НАТО, а вы же знаете уровень поддержки НАТО на территории всей Украины, это около 50%, а уровень поддержки на тех территориях — он не превышает цифры 15-17%, то как, с одной стороны говоря о том, что эти люди должны вернуться к нам, мы игнорируем их мнение?» — указал оппозиционный политик.

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Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

НАТО, Виктор Медведчук
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