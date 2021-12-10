Власть начала новую волну репрессий против Медведчука, - блогер

Украинская власть цепляется за всевозможные, даже самые абсурдные, возможности, чтобы посадить народного депутата, председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом пишет блогер Кирилл Киквидзе.

«9 декабря Национальное агентство по предотвращению коррупции выдало заявление о том, что Медведчук не указал в декларации стоимость земельного участка с размещенным на нем домом и четырех автомобилей. Согласно Справке № 819/21 о результате проведения полной проверки декларации нардепа, Медведчук не указал стоимость именно земельного участка в Киеве и 4 автомобилей, мотивировав свою неосведомленность тем, что у него не сохранились документы о приобретении права собственности. Впрочем, это не помешало НАПК сделать вывод о наличии в действиях Медведчука признаков преступления, направив в Офис генерального прокурора материалы для регистрации уголовного производства по факту декларирования недостоверной информации.

Хотя даже закон о НАПК гласит, что указывать стоимость объекта недвижимости необязательно, если декларант ее не знает. Закон также не требует от субъекта декларирования производить оценку имущества с целью заполнения декларации. Достаточно указать в декларации „Неизвестно“ и все», — напомнил публицист.

Но если уж НАПК проявило столь несвойственную этому органу бдительность, то аналогичным образом это подконтрольное американским кураторам ведомство должно поступить с целым рядом чиновников и народных депутатов, считает автор.

«Давайте проверим их декларации за 2020 год.

Начнем с самого Владимира Зеленского. Удивительно, но у президента в декларации не указана стоимость квартиры в Киеве почти на 200 квадратов. Страшно подумать, какая цена этой квартиры. А НАПК после скандала с офшорами даже проводило проверку декларации президента, но на этот факт не обратило никакого внимания.

У премьера Дениса Шмыгаля нет указанной стоимости двух земельных участков во Львовской области. И опять НАПК не обнаружило никаких проблем с декларацией.

Глава СБУ Иван Баканов решил не указывать стоимость трех земельных участков под Киевом, а также огромного дома на 345 квадратов, купленного под Киевом в 2020 году, уже на занимаемой высокой должности. И НАПК этот факт в декларации главного СБУшника не смутил.

У секретаря СНБО Алексея Данилова потерялась стоимость квартиры на 200 квадратов в Киеве, купленной, к слову, в 2007 году, когда цены на недвижимость в столице была сверхвысокими и в среднем составляли более 2,5 тыс. долларов за квадрат. То есть, речь идет о сумме, превышающей полмиллиона долларов, которую простой народный депутат от БЮТ потратил на новое жилье. НАПК этот факт не заинтересовал.

Давайте посмотрим, что там у министров в декларациях. Вице-премьер Ирина Верещук не указывает стоимость квартиры и двух земельных участков площадью более 2 га в Раве-Русской.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не посчитал нужным указать стоимость квартиры в Киеве.

Глава Минздрава Виктор Ляшко не поведал НАПК, сколько ему стоили три земельных участка в Киевской области.

Министр обороны Алексей Резников вообще не заморачивался с декларацией и не указал стоимость двух земельных участков на 4,5 тыс. кв м в Броварском и Бориспольском районах, квартиры в Киеве двух автомобилей, квадроцикла и багги.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не указал в декларации стоимость двух квартир, вице-спикер Александр Корниенко — стоимость земельного участка в Бородянском районе и жилого дома там же, замглавы ВР Елена Кондратюк — дома на 673 квадрата и двух участков под Обуховом, а глава фракции «СН» в парламенте Давид Арахамия не указывает стоимость квартиры сына в Николаеве на 153 квадрата.

Больше интересных моментов находим в декларациях народных депутатов. Глава финансового комитет Рады Даниил Гетманцев не указал стоимость сразу 19 (!!!) позиций в декларации. А это 11 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 3 га, жилой дом на 270 кв. м под Киевом, четыре квартиры в Киеве и пригородах, а также три премиум авто — Тойота Авалон, Лэнд Крузер и Ленд Крузер Прадо. Вы слышали, чтобы Гетманцева НАПК хотело привлечь к уголовной ответственности?

Скандальный депутат от СН Александр Трухин, который чуть не убил в ДТП футбольного функционера, не задекларировал стоимость 100 (ста!!!) земельных участков.

Один из руководителей «слуг» Никита Потураев решил не светить стоимость участка в Днепре, квартиры в Киеве, жилого дома в Днепре, трех автомобилей.

Еще один «слуга народа» Артем Нагаевский не указывает в декларации стоимость квартиры в Киеве на 136 квадратов, а также Мерседеса, Ниссан Лиф, Шевроле Вольт, автобуса Богдан, грузовика Рено и прицепа.

Ирина Аллахвердиева не посчитала нужным отчитываться о стоимости квартиры в Николаеве и участка на 7,7 га в Николаевской области.

Николай Стефанчук проигнорировал стоимость двух участков в Хмельницкой области на 2,2 га.

Павел Фролов не указал цену участка под Киевом и двух квартир — в Киеве и Кривом Роге.

Ладно, со «слугами» все понятно. А что у других депутатов? Тарас Батенко из группы «За Майбутне» не указал стоимость трех квартир во Львове и участка под городом. Его коллега по группе Виктор Бондарь не знает стоимость своего дома на 611 кв. м в Ирпене и участка в Хмельницкой области. Сергей Тарута из «Батькивщины» не задекларировал стоимость двух квартир и трех участков на 1,5 га в Донецке. Артур Герасимов не указал стоимость квартиры на 256 кв. м в Киеве, еще одной квартиры в столице на 48,5 кв. м, а также гаража и БМВ Х5.

Не все данные есть и в декларации Петра Порошенко. Пятый президент, очевидно, не знает стоимость квартиры в Киеве, купленной в 1993 году, еще до появления гривны, а также участка в Бориспольском районе», — отмечает блогер.

И это мы только прошлись по некоторым декларациям, пишет Киквидзе.

«Практически везде есть нюансы со стоимостью. Однако НАПК не заинтересовалась ни одной из вышеуказанных деклараций. А Медведчуку решили «пришить» уголовку даже там, где по закону все чисто. Аналогичным образом поступают многие чиновники и политики — от Зеленского до рядовых «слуг». И НАПК не обращает никакого внимания на это.

НАПК вообще бездействует, если речь заходит о представителях власти. Вот мать нардепа от «Слуги народа» Андрея Клочко за два года купила две квартиры в Киеве, дом, несколько земельных участков и авто на сумму около 14,5 млн грн. НАПК сообщило, что никаких нарушений нет. Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк подарила неизвестному 5 млн грн — нарушений нет. И таких примеров масса.

А значит — очередное дело против лидера оппозиции — политическое. Это продолжение репрессий против Медведчука и ОПЗЖ. Власть руками разных ведомств ведет войну с оппозицией на уничтожение. А американцы, которые контролируют НАПК, в этом Зеленскому помогают. Такая вот «демократия», — пишет автор.