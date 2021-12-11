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Юрист о декларации Медведчука: НАПК смотрит на одни нарушения сквозь пальцы, на другие – во все глаза

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Юрист о декларации Медведчука: НАПК смотрит на одни нарушения сквозь пальцы, на другие – во все глаза

Отсутствие информации о стоимости некоторого имущества в декларации народного депутата Украины, председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, на которое обратило внимание НАПК, не является нарушением. Об этом говорит управляющий партнёр АО «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий. По его словам, проверка деклараций в НАПК — дело весьма субъективное.

«Указание на то, что стоимость имущества неизвестна, само по себе нарушением не является, если эта графа заполнена в соответствии с требованиями закона. Это право декларанта. Другое дело — как такую декларацию оценит контролер... Естественно, в ходе полной проверки деклараций сотрудники НАПК дают субъективную оценку тем или иным нарушениям, допущенным при её заполнении. На одни нарушения смотрят сквозь пальцы, на другие — во все глаза. Допускаю, что далеко не последнюю роль тут могут играть, как личность декларанта, так и въедливость проверяющего», — говорит юрист.

СМИ опубликовали материалы, в которых проанализировали декларации высшего руководства государства. Оказалось, что такие же случаи есть в декларациях практически всех чиновников и политиков.

Так, президент Владимир Зеленский в своей декларации за 2020 год не указал стоимость квартиры площадью 198,6 кв. м. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в декларации за 2020 год — стоимость земельных двух участков площадью, а также — жилой дом, купленный уже во время пребывания в должности в 2020 году. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своей декларации не обозначил стоимость двух земельных участков. Несмотря на это, во всех этих декларациях НАПК признаков правонарушений не выявило.

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Ранее НАПК в связи с отсутствием информации о стоимости некоторых объектов в декларации Медведчука направило материалы в Офис Генерального прокурора и хочет привлечь оппозиционного лидера к ответственности по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Виктор Медведчук, НАПК
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