В Украине за сутки 238 умерших от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 275 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 11 декабря в Украине: зафиксировано 5 275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 526, медработников — 53); 83 256 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы — 56 113 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 566 человек; летальных исходов — 238; выздоровело — 11 626 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 559 092 человека; выздоровело — 3 195 913 человек; летальных исходов — 91 027.

С начала вакцинальной кампании привито 14 114 894 человека, из них получили первую дозу — 14 114 892 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 420 911 человек. В общей сложности проведено 26 535 803 прививки.