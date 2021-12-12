В Украине за сутки 238 умерших от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 275 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 11 декабря в Украине: зафиксировано 5 275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 526, медработников — 53); 83 256 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы — 56 113 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 566 человек; летальных исходов — 238; выздоровело — 11 626 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 559 092 человека; выздоровело — 3 195 913 человек; летальных исходов — 91 027.
С начала вакцинальной кампании привито 14 114 894 человека, из них получили первую дозу — 14 114 892 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 420 911 человек. В общей сложности проведено 26 535 803 прививки.
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