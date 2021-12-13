В Украине за сутки менее 200 смертей от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 073 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 9 966 человек, 188 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 12 декабря в Украине: зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 377, медработников — 37); 53 291 человек был вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы — 36 740 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 456 человек; летальных исходов — 188; поправилось — 9 966 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 563 165 человек; выздоровело — 3 205 879 человек; летальных исходов — 91 215.

С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу — 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 457 651 человек. В общей сложности проведено 26 589 094 прививки.