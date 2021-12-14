Число заболевших коронавирусом в США превысило 50 млн

Число случаев заражения коронавирусом в США достигло отметки в 50,1 млн, свидетельствуют обновленные в понедельник данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
По его данным, с начала пандемии в Соединенных Штатах зарегистрировано 50 119 574 случая заражения коронавирусом, от последствий заболевания в стране умерли 798 710 человек.
С декабря в стране ежедневно фиксируется более 100 тыс. случаев заражения в сутки, это самый высокий показатель за последние два месяца. Рост заболеваемости стал фиксироваться после празднования в стране Дня благодарения (25 ноября), когда миллионы американцев отправились на торжества к своим родственникам и знакомым.
Всего в мире, по данным университета, зафиксировано 270,7 млн случаев инфицирования коронавирусом, от последствий заболевания по всему миру умерли 5,3 млн человек. США продолжают занимать первое место среди стран по данным двум показателям.
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