В Украине за сутки 7 283 новых случая Сovid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 7 283 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 27 130 человек, 387 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 13 декабря в Украине зафиксировано 7 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 566, медработников — 134); 129 742 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы — 86 786 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 123 человек; летальных исходов — 387; выздоровело — 27 130 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 570 448 человек; выздоровело — 3 233 009 человек; летальных исходов — 91 602.

С начала вакцинальной кампании привит 14 174 401 человек, из них получили первую дозу — 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 544 437 человек. В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.